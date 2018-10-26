также в разделеЭкономика
Минэкономразвития инициирует легализацию криптовалют 8
Дотации от государства миллиардеру Бахматюку предложили отдать Нацполиции 10
«Газпром» начал арбитраж против Украины по штрафу АМКУ 111
Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2018 год 58
НБУ оставил учетную ставку на уровне 18% 20
Полную монетизацию субсидий обещают запустить с 1 января 50
«Ощадбанк» прокомментировал миллионные хищения 64
В бюджете-2019 на субсидии заложили 55 миллиардов 12
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» уже $18 миллионов долга 22
В Краматорске из-за отсутствия газа отключили отопление 37
СМИ: МВФ требует повысить цены на газ еще на 40% 89
Тепло и горячая вода с 1 декабря могут подорожать на 16% 60
Во втором квартале ВВП Украины вырос на 3,8% 20
Гройсман: В этом отопительном сезоне газ больше не подорожает 46
В Украину прибыла новая партия локомотивов General Electric 75
Литий – золото 21 века может оказаться в руках одного монополиста 245
НКРЭКУ: Местные власти безосновательно повышали тарифы на тепло 43
В Украине ускорился спад промпроизводства 45

Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает Радио Свобода.

«Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя судов. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки. Среднее время задержки (кораблей. - Ред.) Достигает более 30 часов, и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих портов шла на рынки Европы», - отметил Омелян.

 

Напомним, ФСБ РФ начала досмотр судов, направляющихся в Украину.

По данным Госпогранслужбы, проверка Россией судов на Азове – законна.

Президент Петр Порошенко не исключает, что РФ готовится провести военную операцию атаки на Мариуполь.

Глава государства отдал приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС по принятию мер для прекращения нарушения закона и российских провокаций при прохождении украинским Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыма с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.

12 октября Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о защите интересов Украины на юге и востоке, а также в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
6
Теги