За прошедшие сутки, 25 октября, оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, во время этого 4 раза было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское, Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск противник обстреливал из вооружения БМП и минометов 120-го калибра, здесь же, а еще по опорным пунктам у Луганского и Авдеевки, оккупанты применили минометы калибра 82 мм.

Аж четыре раза попадали под вражеский огонь позиции Объединенных сил в районе Авдеевки. С начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец - добавил еще и минометы калибра 82 мм. Войска обороняющихся держат ситуацию в этом районе под контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.

Также неоднократно российские оккупанты цинично обстреливали наши опорные пункты на мариупольском направлении - неподалеку Павлополя и Широкино. Во всех случаях открытия огня противником, принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

В ходе боевых действий 25 октября, один военнослужащий Объединенных сил получили ранения.