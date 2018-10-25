также в разделеОбщество
Причастного к нападению на Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы 5
Климкин: МИД может не знать обо всех украинских узниках Кремля 7
Верховный суд РФ оставил в силе приговор «украинскому диверсанту» Панову 10
Охотники подали в суд на Минэкологии из-за лосей 10
На Житомирщине запретили русскоязычный культурный продукт 70
В Днипре облили краской памятник комсомольцам 17
ГПУ направила в суд обвинительный акт против Жириновского 17
Украинские саперы признаны лучшими во время учений в Канаде 9
Суд арестовал замглавы «Ощадбанка» и еще 4 чиновников 15
Госпогранслужба: Ситуация в Азовское море угрожающая 60
В Минске прокомментировали «ужастики» Климкина о Беларуси 59
Журналист: Контрабанду через почтовые посылки контролирует замглавы СБУ Демчина 30
Крымчане пожаловались на РФ в Гаагу из-за незаконного призыва в армию 104
Румынские венгры пожаловались в ООН на Украину 37
Климкин: Сенцов станет для России тем, кем Сахаров стал для СССР 17
Денисова обратилась в полицию из-за разгона лагеря ромов на ж/д вокзале в Киеве 32
СМИ: Боевики «ДНР» отпустили экс-регионала Богачева 19
Убытки на 15 миллионов: Прокуратура задержала таможенных мошенников 20

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 30 декабря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее сестра Вера Савченко.

«Суд оставил под стражей еще на два месяца. До 30 декабря», - написала она.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1475 грн.
5
Теги