Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что украинское внешнеполитическое ведомство может не располагать информацией обо всех украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Об этом дипломат сказал на пресс-конференции в Украинском католическом университете во Львове, сообщает УНИАН.

«Я очень честно говорю, что мы на самом деле можем не знать о некоторых политических заключенных в российских тюрьмах. Поэтому, говоря о точном числе, мы сейчас считаем, что их более 70. Они находятся на территории России, и они находятся на территории оккупированного Крыма», - подчеркнул Климкин.

«Мы имеем механизм, это специальная платформа в отношении политзаключенных у нас в МИД, где мы рассматриваем все открыто - это и родственники политзаключенных, это и наши неправительственные организации, и правозащитники», - заявил он.

Также Климкин добавил, что список украинских политзаключенных время от времени пополняется новыми именами. «Последняя платформа, которая состоялась в позапрошлую пятницу, мы дополнили этот список двумя политическими заключенными. Это постоянный процесс на самом деле. Должны об этом говорить», - пояснил министр.

«Относительно освобождения, вы прекрасно понимаете, что Россия использует наших политзаключенных как, если хотите, товар. Пытается играть этим с нашими друзьями и партнерами, и будет 100% пытаться использовать это перед предстоящими выборами - президентскими и парламентскими. То есть, это абсолютно сознательная стратегия со стороны России, и именно это сегодня создает наибольшую преграду для того, чтобы достичь прогресса», - заявил Климкин.

Кроме того, он отметил, что украинская сторона будет реагировать на приговор Верховного суда России о признании законным решения «суда» в оккупированном Крыму относительно осуждения к 8 годам колонии строгого режима гражданина Украины Евгения Панова, обвиняемого в «подготовке диверсий» на полуострове. Климкин добавил, что Украина пытается освободить всех украинских граждан, которые стали политическими заключенными из-за действий России. «Это и консульская поддержка, это и то, что должны сделать - политическая реакция и соответствующее взаимодействие с нашими партнерами», - заверил он.

Отдельно глава МИД подчеркнул, что с турецкой стороной ведется сотрудничество с целью освобождения украинских граждан, которые задержаны и осуждены Российской Федерацией. «Конечно, об этом велся разговор и с президентом Турции. Вы знаете, что он помогал в освобождении Ахтема и Ильми. Сейчас мы это продолжаем, очень тесно контактируем. У турецкой стороны есть соответствующий список», - сказал Климкин.

Он добавил, что не будет говорить о том, какие предпринимаются шаги и о каком списке идет речь, но заверил, что украинская сторона «очень плотно» взаимодействует с турецкой стороной. Также он добавил, что Украина сотрудничает как со всеми друзьями и партнерами в Европейском Союзе, Соединенными Штатами Америки, так и с различными церквями и религиозными представителями. «Со всеми, кто может реально оказывать давление на Россию», - подчеркнул Климкин.