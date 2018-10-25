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Депутаты Житомирского областного совета сегодня на очередном заседании ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.

За соответствующее решение проголосовали большинство депутатов Житомирского облсовета, сообщает УНИАН.

Согласно решению, инициированному фракцией ВО «Свобода», предлагается ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины. Кроме того, в этом документе также предлагается принять аналогичное решение всем без исключения органам местного самоуправления Житомирской области.


Также авторы документа просить Житомирскую облгосадминистрацию создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы относительно указанного моратория. В состав группы включат правоохранителей, чиновников райгосадминистраций и общественность.

«Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров и т.д., поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть», - заявили депутаты.

Напомним, 19 сентября такой же запрет установили на территории Львовской области.
ForUm

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