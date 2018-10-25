В Азовском море уже более 120 кораблей и катеров РФ. Об этом сообщил замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, выступая на Львовском форуме по безопасности, передает LIGA.net.

«Ситуация (в Азовском море. - Ред.) серьезная и достаточно угрожающая», - подчеркнул он.

По словам Серватюка, после захвата Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей, следующей целью России является захват Азова.

Он напомнил, что Украина уже начала наращивать присутствие в Азовском море - планируется переброска кораблей с Дуная, был переброшен отремонтированный корабль «Донбасс», планируется модернизация постов технического наблюдения и создание противодесантной обороны.

Напомним, ФСБ РФ начала досмотр судов, направляющихся в Украину.

По данным Госпогранслужбы, проверка Россией судов на Азове – законна.

Президент Петр Порошенко не исключает, что РФ готовится провести военную операцию атаки на Мариуполь.

Глава государства отдал приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС по принятию мер для прекращения нарушения закона и российских провокаций при прохождении украинским Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыма с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.

12 октября Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о защите интересов Украины на юге и востоке, а также в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.