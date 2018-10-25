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Украинский режиссер Олег Сенцов сыграет в истории РФ ту же роль, какую академик Андрей Сахаров сыграл в истории СССР, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«По завершению голодовки Олега Сенцова РФ надеялась этот вопрос спустить на тормозах и снять эту эмоциональную волну. Но получила совсем другую волну: сначала польскую награду, а теперь такое признание как SakharovPrize2018. Сенцов станет для России тем, кем Сахаров стал для СССР», - написал он в Facebook.

Напомним, заключенный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» 2018.  

Премия Сахарова присуждается с 1988 года Европейским Парламентом лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

Ранее Польша приняла решение наградить незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова почетной наградой «За человеческое достоинство».
ForUm

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