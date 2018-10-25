Правоохранители задокументировали факт незаконного сбыта нарезного автоматического оружия группой лиц, входящих в добровольческое военизированное формирование, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона.

Установлено, что указанные лица сбыли автомат Калашникова АК-74, 30 патронов к нему и 9-мм пистолет Макарова за 3600 долларов.

В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства с целью установления всех причастных лиц в течение июля-сентября 2018 задокументированы факты незаконного сбыта этой группой лиц: 1 автомата АК-74, 2 пистолетов 9 мм и боеприпасов к ним, патронов калибра 7.62 мм -100 шт. и 3 ручных гранат РГД-5.

В настоящее время задержаны 4 человека, у каждого из которых обнаружены денежные средства из проведенных закупок. Устанавливается местонахождение других причастных лиц, в том числе из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Кроме того, проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия на территориях Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областей. Решаются вопросы сообщение подозреваемым о подозрении по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-2 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СМИ, задержание происходило во Львове.