также в разделеОбщество
25 октября. Картина дня 11
Украинцы стали больше ездить поездами в ЕС, чем в РФ 8
Причастного к нападению на Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы 54
Климкин: МИД может не знать обо всех украинских узниках Кремля 10
Суд продлил арест Савченко до 30 декабря 13
Верховный суд РФ оставил в силе приговор «украинскому диверсанту» Панову 16
Охотники подали в суд на Минэкологии из-за лосей 18
На Житомирщине запретили русскоязычный культурный продукт 95
В Днипре облили краской памятник комсомольцам 20
ГПУ направила в суд обвинительный акт против Жириновского 23
Украинские саперы признаны лучшими во время учений в Канаде 11
Суд арестовал замглавы «Ощадбанка» и еще 4 чиновников 24
Госпогранслужба: Ситуация в Азовское море угрожающая 67
В Минске прокомментировали «ужастики» Климкина о Беларуси 71
Журналист: Контрабанду через почтовые посылки контролирует замглавы СБУ Демчина 41
Крымчане пожаловались на РФ в Гаагу из-за незаконного призыва в армию 125
Румынские венгры пожаловались в ООН на Украину 39
Климкин: Сенцов станет для России тем, кем Сахаров стал для СССР 17

Правоохранители задокументировали факт незаконного сбыта нарезного автоматического оружия группой лиц, входящих в добровольческое военизированное формирование, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона.

Установлено, что указанные лица сбыли автомат Калашникова АК-74, 30 патронов к нему и 9-мм пистолет Макарова за 3600 долларов.

В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства с целью установления всех причастных лиц в течение июля-сентября 2018 задокументированы факты незаконного сбыта этой группой лиц: 1 автомата АК-74, 2 пистолетов 9 мм и боеприпасов к ним, патронов калибра 7.62 мм -100 шт. и 3 ручных гранат РГД-5.

В настоящее время задержаны 4 человека, у каждого из которых обнаружены денежные средства из проведенных закупок. Устанавливается местонахождение других причастных лиц, в том числе из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Кроме того, проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия на территориях Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областей. Решаются вопросы сообщение подозреваемым о подозрении по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-2 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СМИ, задержание происходило во Львове.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
9
Теги