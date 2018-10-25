Пребывание граждан Украины на территории Беларуси потенциально опасно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, перевод которого опубликован на странице МИД в Facebook.

Журналист поднял вопрос украинско-белорусских отношений, напомнив о задержании в стране украинских журналиста и блогера.

«Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности», - подчеркнул Климкин.

При этом, по его словам, в двусторонних отношениях, политических и экономических, «у нас нет больших проблем».

«Опять речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион ЦВЕ. Дополнительно пытается довести к разделению в ЕС. Считаю, что это наш общий украинско-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе», - резюмировал министр.

Напомним, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез. 7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.т Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

В ноябре 2017 в Беларуси задержан собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко по подозрению в шпионаже. В мае 2018 Верховный суд Беларуси приговорил украинца к свыше восьми лет лишения свободы.