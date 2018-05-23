также в разделеОбщество
Князев требует наказать напавших на табор ромов под Тернополем 4
Прокуратура возбудила дело из-за экоцида в «ДНР» 27
СБУ предупреждает о возможной кибератаке накануне Лиги чемпионов 22
В Украину уже прибыли женские команды финала ЛЧ и 500 болельщиков 26
Ректора Сумского педуниверситета наказали за практику студентов в Крыму 22
СБУ: За «анонсами» терактов от ИГИЛ в Киеве стоит РФ 29
СБУ проверяет, кто продает школьникам газовые баллончики 21
Из-за массовых отравлений школьников линейки и выпускные отменять не будут 26
НАБУ пришло с обыском в порт «Южный» 33
За прошедшие сутки на Донбассе ликвидировали 15 боевиков 40
Порошенко утвердил 23 мая Днем морской пехоты 29
Еврейский вопрос: бьют таки по лицу за национальность в паспорте 98
В Днипре запретили ночную продажу алкоголя 41
За нарушение пожарной безопасности хотят закрыть 155 ТРЦ 129
Найема выписали из больницы 34
ДТП в Харькове: в организме Зайцевой не обнаружили опиатов 32
СБУ задержала налоговика, бравшего взятки бытовой техникой 50
У Трампа назвали Донбасс самым опасным местом в мире для русскоязычных 104

Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к свыше восьми лет лишения свободы.   

Об этом журналистам до начала форума «Минского диалога» заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает TUT.BY.

«Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется», — сказал Кизим.

Украинец также виделся с женой.

Напомним, 20 ноября 2017 Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.

В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.

27 ноября Шаройко предъявлено обвинение по статье «шпионаж».

Закрытый суд над украинцем начался в феврале.  
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги