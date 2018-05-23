Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к свыше восьми лет лишения свободы.

Об этом журналистам до начала форума «Минского диалога» заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает TUT.BY.

«Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется», — сказал Кизим.

Украинец также виделся с женой.

Напомним, 20 ноября 2017 Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.

В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.

27 ноября Шаройко предъявлено обвинение по статье «шпионаж».

Закрытый суд над украинцем начался в феврале.

