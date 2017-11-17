В Беларуси задержан собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко. Об этом сообщил генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

«По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в «шпионаже», – написал он в Facebook.

По данным Украинского радио, перед этим Шаройко около двух недель не выходил на связь, все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата, без ответа оставались сообщение редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации.

Фото: Павел Шаройко

По данным издания, Шаройко арестован.

В то же время Посольство Украины в Беларуси факт ареста пока не опровергло и не подтвердило.