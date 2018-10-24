Дестабилизирующее поведение России в Азовском море является причиной тревоги для стран союза НАТО, который держит эту проблему в своем поле зрения, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Крым.Реалии.

«Действия России в Азовском море – это часть ее модели поведения, которую мы видим на протяжении длительного времени, начиная с незаконной аннексии Крыма, нового моста и, конечно, ее дестабилизирующей активности на Донбассе. Украина должна иметь свободные морские каналы сообщения, что, конечно, важно и для кораблей стран НАТО, имеющих торговые отношения с Украиной. Это проблема, которой мы занимаемся», – считает Столтенберг.

Руководитель НАТО напомнил, что провел в натовской штаб-квартире консультации по ситуации на Азовском море с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«Я подтвердил нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и, в частности, важность свободного движения на Азовском море. Мы подчеркиваем, что Россия должна уважать свои международные обязательства, включая свободу судоходства на Азове», – говорит председатель Североатлантического союза.

Напомним, ФСБ РФ начала досмотр судов, направляющихся в Украину.

По данным Госпогранслужбы, проверка Россией судов на Азове – законна.

Президент Петр Порошенко не исключает, что РФ готовится провести военную операцию атаки на Мариуполь.

Глава государства отдал приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС по принятию мер для прекращения нарушения закона и российских провокаций при прохождении украинским Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыма с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.

12 октября Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о защите интересов Украины на юге и востоке, а также в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.