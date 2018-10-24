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Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко предлагает ввести санкции в отношении российской журналистки и телеведущей Ольги Скабеевой.

«С ужасом прочитала информацию, что отвратительная кремлевская пропагандистка, и сама мерзкая личность, которая приставала к нашей делегации в ПАСЕ, с «Россия 24», в своей отвратительной программе транслировала «интервью» с .... погибшей в Керчи девушкой», - написала она в Facebook.

Потом, по словам Геращенко, мама девочки была вынуждена во второй раз ехать в морг на опознание своего мертвого ребенка.  

«Я действительно не понимаю, почему в санкционных списках США и ЕС до сих пор только парочка кремлевских пропагандистов, вроде Димы Киселева, непосредственно причастных к разжиганию межнациональной розни и гибридной войны. А эти скабеевы разве не причастны? Почему их нет в санкционных списках цивилизованных стран. Почему наш выдающийся союз журналистов (НСЖУ) до сих пор не выступил с такой инициативой на различных международных собраниях», - возмутилась Геращенко.

«Думаю, украинской делегации в ПАСЕ и нашей делегации в Парламентском комитете ассоциации стоит выступить с такой инициативой и обратиться к нашим европейским партнерам с тем, чтобы эти фамилии аморальных людей, которые разрушают европейские ценности, также были внесены в санкционные списки», - резюмировала она.

Напомним, в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» ведущие поговорили с очевидцем нападения на керченский колледж, студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что на самом деле студентка с таким именем погибла.

«Девушка, которую ведущая Ольга Скабеева представила как Алину Керову, рассказала о событиях в колледже. При этом в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения», - говорится в сообщении.
ForUm

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