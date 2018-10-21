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Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, КВСЗ) хочет производить электровозы совместно с французской компанией Alstom, пишет Агрополитика.

«Мы готовы и имеем все шансы принять участие в проекте закупки и локализации в Украине электровозов. Мы неоднократно поднимали вопрос создания отечественного электровоза на уровне министерств и правительства Украины, начиная с 2012 года. Но время было потеряно и практически ничего не остается делать, как искать готовое техническое решение для Украины в союзе с крупным мировым производителем локомотивов колеи 1520 мм. С тем, чтобы начать закупать электровозы уже в 2019 году с организацией крупной локализации их производства на территории Украины, начиная с 2020 года. КВСЗ уже имеет опыт производства пассажирских электровозов в составе скоростных электропоездов «Тарпан». Их главные вагоны фактически являются двухсистемными пассажирскими электровозами. Участие предприятия в проекте составления тепловозов с американской компанией GE Transportation дает дополнительный опыт в области производства тяги», - отметил гендиректор вагнзаводу Владимир Приходько.

По его словам, КВСЗ уже имеет партнерские связи с Alstom, ведь в 2001 году КВСЗ купил лицензию на французскую тележку, прототип которой используется для производства пассажирских вагонов.

То есть семейство тележек КВСЗ для вагонов метро и электропоездов, дизель-поездов, тележки с пневмоподвешиванием ведут свою родословную от французского прототипа компании Alstom.

В сентябре во время международной выставки железнодорожного подвижного состава InnoTrans 2018, которая проходила в Берлине руководство «Укрзализныци» подписало меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom (Франция) и CRRC (Китай).

Как сообщалось ранее, в ПАО «Укрзализныця» рассказали о среднем возрасте своих пассажирских и грузовых локомотивов.
ForUm

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