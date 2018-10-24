Еще 7 локомотивов General Electric прибыли в порт Черноморск, сообщили ForUm’у в пресс-службе ПАО «Укрзализныця».

Сегодняшнее утро началось с выгрузки тепловозов с судна. Они, как и 8 предыдущих, отправятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования.

Как отметил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов, между тем продолжается процесс сертификации тепловозов. После получения сертификата соответствия для приема в эксплуатацию, ориентировочно в ноябре, локомотив GE осуществит пробег 150 км по железнодорожной сети Украины. Затем локомотивы будут задействованы в перевозках. Сертификацию осуществляет орган по сертификации продукции вагоностроения ГП «Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения».

Кравцов также отметил экологичность новых тепловозов. «Железнодорожный транспорт стремится быть «зеленым» видом. Обновление тягового подвижного состава более экологичными локомотивами GE обеспечит увеличение перевозок и уменьшение выбросов в атмосферу по сравнению с существующими тепловозами», - подчеркнул Кравцов.

«По контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric состоит из 30 единиц. Компания поставила в целом уже 15, другие, как и предусматривает контракт, поступят в первом квартале 2019 года. Задействуем их на перевозках на юге страны - они будут курсировать на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях, на наиболее грузонапряженных участках», - рассказал Кравцов.

Как сообщалось ранее, 11 сентября в Украину прибыл первый из 30 грузовых тепловозов GE.

25 сентября в морской торговый порт Черноморск прибыли еще семь локомотивов GE.