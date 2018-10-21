В течение 14 месяцев зафиксировали 1207 заходов судов и грузовых танкеров в порты оккупированного Крыма. Больше всего среди них кораблей под российскими флагами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает 24 канал.

Так, количество заходов судов, на которых работает автоматическая идентификационная система, определили за период с 1 августа 2017 года по 30 сентября 2018 года.

В частности, в закрытых морских портах временно оккупированной территории Украины 1123 мероприятия осуществили 98 судов под флагом России. Еще 84 раза оккупированный полуостров незаконно посетили судна под флагами других стран.

«В частности, под флагом Республики Палау – 20, Республики Того – 17, Союза Коморских Островов – 10, Республики Сьерра-Леоне – 9, Республики Молдова – 7, Объединенной Республики Танзании – 6, Республики Панама – 5, Республики Мальта – 3, Турецкой Республики – 2, Островов Кука – 2, Островов Питкэрн – 1, Республики Судан – 1, Федерации Сент-Китс и Невис – 1», – добавили в министерстве.

В то же время в ведомстве отметили, что в течение 2018 года наблюдается тенденция к уменьшению заходов судов под флагами иностранных государств.