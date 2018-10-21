За прошедшие сутки, 20 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В одном из случаев, в районе Гнутово, противник применил противотанковую управляемую ракету.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Шумы, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединское и Широкино.

Также, вечером, с неподконтрольной территории вблизи КПВВ «Майорск», были осуществлены выстрелы из стрелкового оружия. В результате этого повреждено воздушный баллон надувного модуля. В палатке в это время находились гражданские лица. К счастью, пострадавших нет.

Но, к сожалению, в ходе незаконных враждебных действий по всей линии соприкосновения сторон, получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

Активно враг применял оружие на Донецком и Мариупольском направлениях. Здесь наши военные, ради сохранения своего здоровья и жизни, вынуждены были адекватно отвечать на огонь противника.

По данным разведки, в течение суток одного из оккупантов уничтожено и еще четыре - ранены.

За текущие сутки, по состоянию на 7:00 противник совершил обстрел наших позиций в районе Попасной. Потерь среди украинских воинов нет.

Как сообщалось ранее, за сутки, 19 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.