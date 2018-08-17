Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в призывах к расправе над бездомными животными.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 следственным отделом Шевченковского управления полиции ГУНП Украины в Киеве завершено досудебное расследование в отношении 43-летнего киевлянина по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости)», - говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертизы, которая проводилась в рамках данного уголовного производства, публичные выступления и высказывания указанного лица квалифицированы как пропагандирующие культ насилия и жестокости к бездомным животным, призывы к их убийству и подстрекательство других лиц к совершению подобных действий.

В настоящее время стороны в уголовном производстве ознакомились с материалами досудебного следствия и обвинительный акт в отношении указанного лица направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, догхантера Алексея Святогора задержали 8 июня. Он открыто заявлял, что убивает бездомных собак. 11 июня Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Однако в конце месяца его отпустили под домашний арест.