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Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога Алексею Святогору, подозреваемому в жестоком обращении с животными. Об этом сообщил народный депутат Украины (фракция «Народный фронт») Антон Геращенко.

«Живодер Алексей Святогор уже едет по дороге в Лукьяновское СИЗО. Шевченковский суд Киев арестовал его на два месяца без права внесения залога», - написал он в Facebook.

«Когда в субботу, соцсети были наполнены возмущением близким к истерике, по поводу того, что Святогору полицией была выделена охрана под предлогом того, что ему грозит опасность быть покалеченным защитникам животных, мы не могли сказать, что охрана ему выделена была в том числе для того, чтоб он не скрылся от следствия», - заявил нардеп.

Геращенко поблагодарил  всех неравнодушных граждан, волонтеров за внимание и поддержку в деле поиска, поимки и привлечение к ответственности живодера Святогора.
ForUm

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