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Судья Шевченковского районного суда Киева Андрей Трубников заявил о самоотводе по делу догхантера Алексея Святогора, сообщает Громадське.  

По словам Трубникова, самоотвод он просит в связи с конфликтом интересов. По словам судьи, раньше у него было дело, где Святогор работал адвокатом. Также он рассказал, что в 2014 году Святогор угрожал ему.

В 2015 году дело было закрыто, поскольку следователь не установил состава преступления. Заявление о самоотводе удовлетворила судья Елена Мелешак. Впоследствии назначили новую судью - Татьяну Левицкую.

Под судом собрались около 30 зоозащитников и волонтеров, они требовали осудить Святогора, которого обвиняют в активной пропаганде насилия над бездомными животными.

Напомним, Святогора задержали 8 июня.  Он открыто заявлял, что убивает бездомных собак.
ForUm

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