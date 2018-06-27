Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения для Алексея Святогора, подозреваемого в распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы… применена к подозреваемому Святогору мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания, и возложены на подозреваемого обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.

Святогора задержали 8 июня. Он открыто заявлял, что убивает бездомных собак. 11 июня Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.