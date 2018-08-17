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Вчера в Киеве прошла презентация нового сезона телепроекта «Танцы со звездами», где представили «звездных» участников будущего сезона. Ими стали известные актеры, певцы, телеведущие и спортсмены.

«Звездные» участники шоу рассказывают: их участие в проекте - это еще одна возможность показать всем, что никогда не поздно начинать что-то новое. В частности, любимая миллионами зрителей телеведущая Оксана Марченко, которая, несмотря на резонанс вокруг ее участия в проекте, все же согласилась выйти на паркет, отметила: своим примером она хочет вдохновить всех женщин к новым начинаниям и свершениям.

«Это -  необычайное приключение. И я хочу пожелать всем женщинам двигаться, не робеть начинать что-то новое и быть собой», - говорит известная телеведущая.

Телеведущая, имеющая огромный опыт работы в развлекательных шоу и знающая о них, казалось бы, все, решила посмотреть на процесс с другой стороны и получить новые впечатления.

«Мне захотелось начать что-то с самого начала, и рискнуть, и быть новичком, и получить адреналин», - призналась Оксана Марченко.

На презентации, организованной по поводу старта нового сезона популярного танцевального телепроекта, Павел Зибров, Игорь Кузьменко и многие другие, делясь мнением об участии в шоу Оксаны Марченко, отмечали, что поражены ее красотой и профессионализмом.

 «Если я начну перечислять ее качества, то вы сразу поймете, кто это, потому что она одна такая. Она действительно красива. И все. На этом я думаю, я остановлюсь, потому что дальше - это уже будет раскрытие карт», - говорит Игорь Кузьменко, участник проекта  «Танцы со звездами».

Сама же телеведущая, комментируя подготовку к шоу, говорит, что  получает от репетиций удовольствие.

«Репетиции продолжаются по 5-6 часов, и я могу сказать, что у меня был такой чрезвычайный страх начала. А теперь я получаю определенное наслаждение», - рассказывает Марченко.

Имена партнеров «звездных» участников до начала шоу остаются в секрете, поэтому Оксана лишь отметила, что ее партнер - настоящий профессионал и принципиальный педагог. И потому она твердо верит в победу своей пары.

Напомним, Оксана Марченко уже пообещала не только принять участие в танцевальных шоу, но и удивить зрителей: «26 августа в 21:00 буду танцевать для вас на главном паркете страны. Обещаю, что будет жарко - и я познакомлю вас с новой Оксаной Марченко».
ForUm

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