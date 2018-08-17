17 августа около 17:00 во Львове прошел короткий, но сильный ливень. Через полчаса, город затопило: движение транспорта затруднено, а иногда – остановлено, львовяне массово жалуются на коммунальные проблемы, сообщает сайт города 032.

Как сообщил пресс-секретарь ЛКП «Львовэлектротранс», в связи с сильной грозой, приостановили движение городских трамваев и троллейбусов.

Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, после продолжительной и мощной грозы с градом центр Киева оказался полностью затоплен водой.