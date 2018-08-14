Суд в Днипре вернул в прокуратуру дело против командира группировки боевиков «Сомали» по кличке «Гиви» Михаила Толстых, который считается погибшим. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Днепропетровской области, передает Радио Свобода.

Своим решением суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора, а решение Павлоградского горрайонного суда области от 5 апреля 2018 о возвращении прокурору обвинительного акта в отношении гражданина Толстых – оставил без изменений.

В частности, в решении суда говорится, что, по данным Департамента контрразведки СБ Украины, 8 февраля 2017 подозреваемый был убит неизвестными лицами в своем рабочем кабинете на базе боевиков незаконного вооруженного формирования «Сомали» в Донецке. «Данная информация должным образом не подтверждена и не опровергнута», - говорится решении суда.

30 марта в официальной газете «Урядовый курьер» опубликовали сообщение Павлоградского горрайонного суда, который вызвал на заседание обвиняемого Михаила Толстых (командира группировки боевиков «Сомали» по кличке «Гиви»). Суд объяснил, что один из главарей боевиков «Гиви» вызван в суд, поскольку без официальной справки о смерти он считается живым.

5 апреля коллегия судей Павлоградского суда решила вернуть уголовное производство против Толстых стороне обвинения, в частности, отметив, что «в распоряжение судей поступило сообщение СБУ о том, что обвиняемый был убит, однако официально эту информацию СБУ не подтвердила».

Командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит 8 февраля в Донецке 2017.