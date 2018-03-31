Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает на заседание обвиняемого по делу о теракте командира группировки боевиков «Сомали» Михаила Толстых по кличке «Гиви». 30 марта суд опубликовал соответствующее сообщение в официальной газете «Урядовый курьер».

По сообщению суда, после публикации в прессе обвиняемый считается уведомленным о времени и месте суда. В случае неявки суд рассмотрит дело без него, говорится в сообщении.

Как подтвердили в суде, дело должна рассмотреть коллегия из трех судей во главе с председателем суда Натальей Самоткан. Толстых обвиняют в совершении террористического акта. Судебное заседание назначено на 9:00 5 апреля, передает Радио Свобода.

Издание подготовило информационный запрос в суд по поводу вызова Толстых на заседание.

Правозащитница, директор программы USAID «Права человека в действии» Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова пояснила, что дело против «Гиви» находится в Павлоградском суде с декабря 2016 года. Она отметила, что причин для закрытия производства нет, пока факт смерти обвиняемого не установлен официально.

«Основанием для закрытия уголовного производства является смерть человека. Если суд не вынес постановления, что человек является умершим, то он считается живым. Но идет информация, в том числе от СБУ о том, что «Гиви» считается погибшим. И СБУ не может это 100-процентно подтвердить, ведь это произошло на неподконтрольной Украине территории. Поэтому суд не может прекратить производство. Насколько я понимаю, будет происходить заочное осуждение, как и в «деле Плотницкого», - сказала Волкова.

Командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит 8 февраля в Донецке 2017.