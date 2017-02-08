Командир подразделения «Сомали» незаконных вооруженных формирований «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит в Донецке в результате теракта. Об этом сообщает ДАН, ссылаясь на информацию так называемого оперативного командовании «ДНР».

Отмечается, что «Гиви» погиб сегодня в 06:12, в результате террористического акта.

Российский сайт Life сообщает, что член НВФ погиб у себя в кабинете на базе батальона «Сомали» в Донецке.

На месте происшествия работает следственная группа.

За последние два года на Донбассе был убит целый ряд полевых командиров НВФ. Ни один из них не погиб в ходе боев с украинскими военными.

Как известно, 16 октября 2016 года одного из известных членов НВФ «ДНР» Арсена Павлова с позывным «Моторола» взорвали в Донецке в лифте дома, где он жил.