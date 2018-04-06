Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул производства в отношении Михаила Толстых, известного как «командира группировки «Сомали» по кличке «Гиви», прокурору, поскольку в распоряжение суда предоставлено ​​сообщение СБУ о том, что обвиняемый был убит неизвестными в своем рабочем кабинете, однако официально эта информация не подтверждена. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Аналогичная информация предоставлялась СМИ.

«В судебное заседание на 5 апреля 2018 официального подтверждения смерти прокурором не представлено», - говорится в сообщении.

«При таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью из-за отсутствия официального подтверждения смерти обвиняемого, но и не может продолжать рассмотрение производства в отношении Толстых, который по данным обвинения якобы проживает в Донецке. Это свидетельствует о несоответствии данных обвинительного акта требованиям УПК Украины», - пояснили в суде.

Кроме того, в материалах производства отсутствуют какие-либо данные об объявлении Толстых в международный или межгосударственный розыск, что давало бы возможность рассматривать дело в отсутствие обвиняемого, как того требует УПК Украины.

«Прокурор выразил недовольство и сообщил об обжаловании решения суда, считал возможным рассматривать дело в отношении лица, в отношении которого имеются сведения о смерти. Но целью правосудия является применение надлежащей правовой процедуры к каждому участнику судебного рассмотрения и принятия окончательного решения, а не процесс ради самого процесса!» - резюмировали в суде.

Напомним, ранее суд объяснил, что один из главарей боевиков «Гиви» вызван в суд, поскольку без официальной справки о смерти он считается живым.