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Один из главарей боевиков Гиви вызван в суд, поскольку без официальной справки о смерти он считается живым, объяснил Павлоградский горрайонный суд.

«Последние дни новостные ресурсы пестрят заголовками «Павлоградский суд вызвал на заседание убитого боевика «Гиви», «ликвидированного террориста «Гиви» вызвали в суд». Можно понять заголовки и СМИ, которые не являются причастными к юриспруденции, но странно видеть скепсис в юридических ресурсах», - отмечается в сообщении.

«С целью устранения спекуляций и предоставления объективной информации» суд сообщил, что Михаила Толстых по прозвищу «Гиви» обвиняют в совершении террористического акта. Судебное заседание назначено на 09:00 5 апреля 2018. Есть информация о том, что «Гиви» считается погибшим лицом. Основанием для закрытия дела является смерть человека.

Но согласно законодательству Украины факт смерти подтверждается свидетельством о смерти, которое выдается органом ЗАГС.

«В настоящее время ни прокурор, ни защитник не представлено соответствующее свидетельство. Факт смерти может быть установлен также решением суда, но по заявлению заинтересованных лиц в гражданском судопроизводстве.

«Парадокс в том, что такое заявление об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины может быть подано родственниками умершего», - пояснили в суде.

«Таким образом, имеет место ситуация, когда Павлоградский суд не может закрыть уголовное производство, а потому в очередной раз назначает судебное разбирательство с вызовом обвиняемого, поскольку не имеет «официального» подтверждения смерти «Гиви», - отмечается в сообщении.

Напомним, после публикации вызова в прессе обвиняемый считается уведомленным о времени и месте суда. В случае неявки суд рассмотрит дело без него.
ForUm

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