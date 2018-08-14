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Министр инфраструктуры Владимир Омелян опубликовал в Facebook июльский рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний.

«При его составлении ввели ряд новых показателей. В первую очередь, оцениваются не только украинские, но и все иностранные авиакомпании, которые летают в Украину», - отметил он.

Также ввели дифференцированную оценку: выполнение рейсов точно в указанное время (допускается опоздание до 15 мин.), с задержкой от 15 до 30 мин., до и более двух часов.

«Выбирайте Вашего авиаперевозчика сознательно!» - призвал Омелян.

 
ForUm

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