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Если российский монополист «Газпром» откажется от транзита газа через территорию Украины после 2019 года и будет блокировать транзит со стороны других потенциальных пользователей украинской газотранспортной системы, Стокгольмский арбитраж может взыскать с компании около $12 млрд. Об этом заявил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала Прямой, передает  liga.net.

По его словам, эта сумма – компенсация за обесценивание украинкой ГТС.

6 июля «Нафтогаз» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с Газпромом. «Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов. Однако эта сумма будет уменьшена, если «Газпром» забронирует мощности на транзит после 2019 года или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России.

«Мы будем рассчитывать на компенсацию уже постфактум. То есть условно в 2021 году если у нас не будет транзита к тому времени, мы просто получим компенсацию $12 млрд», - сказал Витренко.

Ранее «Газпром» заморозил программы внешних кредитов из-за ареста активов в Великобритании по иску «Нафтогаза».

2 июля «Нафтогаз» заявил об ожидании решения суда в разбирательстве с «Газпромом» по транзитному делу до 13 июля 2018 года.

4 июля Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций компаний Nord Stream и Nord Stream 2.

29 июня стало известно, что Газпром подал иск о расторжении контрактов с Украиной.

Напомним, 30 мая Президент Петр Порошенко сообщил, что процесс принудительного взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов долга в странах Европы начался.

В Швейцарии оператор строящегося газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG получил 29 мая постановление об аресте активов компании в рамках взыскания средств с российского «Газпрома» по требованию НАК «Нафтогаз Украины».

Также суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты НАК «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. 

Позже «Газпром» обратился с жалобой в суд из-за ареста активов компании в Нидерландах.

Коммерческий суд Лондона по ходатайству «Нафтогаза» разрешил заморозить активы «Газпрома». 
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