НАК «Нафтогаз Украины» ожидает решения суда по транзитному делу в отношении «Газпрома» до 13 июля 2018 года, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что 29 июня, в Амстердаме (Нидерланды) прошло слушание относительно попыток «Газпрома» уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража в транзитном деле. «НАК «Нафтогаз Украины» ожидает, что суд потребует от «Газпрома» выполнить ранее выданные предписания голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах. Суд должен принять решение до 13 июля», – говорится в сообщении.

В НАК отметили, что шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями и предоставить информацию о доли «Газпрома» в их акционерном капитале. При этом «Нафтогазе» подчеркнули, что этот отказ никак не влияет на действие ареста.

Напомним, 30 мая Президент Петр Порошенко сообщил, что процесс принудительного взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов долга в странах Европы начался.

В Швейцарии оператор строящегося газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG получил 29 мая постановление об аресте активов компании в рамках взыскания средств с российского «Газпрома» по требованию НАК «Нафтогаз Украины».

Также суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты НАК «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

Позже «Газпром» обратился с жалобой в суд из-за ареста активов компании в Нидерландах.

Коммерческий суд Лондона по ходатайству «Нафтогаза» разрешил заморозить активы «Газпрома».