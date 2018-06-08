«Газпром» обратился с жалобой в суд из-за ареста активов компании по иску украинского «Нафтогаза» в Нидерландах, сообщает РБК.
В «Газпроме» подчеркнули, что вплоть до настоящего момента не получили никаких официальных уведомлений о начале ареста активов во исполнение решения Стокгольмского арбитража.
«Несмотря на это, сегодня компания подала в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление «Газпрому» полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов», — сообщила пресс-служба «Газпрома». Вслед за швейцарским судом жалоба будет направлена и в голландский суд.
«Газпром» будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством», — подчеркнули в компании.
Напомним, 30 мая Президент Петр Порошенко сообщил, что процесс принудительного взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов долга в странах Европы начался.
В Швейцарии оператор строящегося газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG получил 29 мая постановление об аресте активов компании в рамках взыскания средств с российского «Газпрома» по требованию НАК «Нафтогаз Украины».
Также суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты НАК «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.
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