Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уверяет, что его ночной визит в частный дом Президента Петра Порошенко не повлиял на работу детективов НАБУ.

В эфире Громадського Сытник отметил, что во время этой встречи они обсуждали создание антикоррупционного суда. По словам Сытника, именно Порошенко пригласил его.

«Глава государства пригласил на разговор и как раз разговор касался антикоррупционного суда. Это суд, который напрямую касается антикоррупционного бюро. И это касается той проблемы, о которой мы говорим два года. Даже на войне враги садятся за стол переговоров. В данном случае была дискуссия спорная», - отметил Сытник.

На уточняющий вопрос, почему это не было публично, Сытник отметил, что были и публичные переговоры на уровне Администрации Президента. На вопрос о репутационных последствиях из-за визита директора НАБУ, который приезжает ночью в частный дом Президента Украины, Сытник отметил: «Это не был тайный визит и то, что это может стать известно - конечно, я это допускал. Почему стало известно именно сейчас, а это было достаточно давно ... Важно, что на работу НАБУ это не повлияло, спросите любого детектива».

Сытник добавил, что результатом этой встречи стало принятие парламентом закона об антикоррупционному суде и Президент повлиял на решение парламента.

«У меня была тет-а-тет встреча с Президентом Украины по поводу антикоррупционного суда. НАБУ не имеет права законодательной инициативы и мы знаем, давайте будем откровенны, что в парламенте Президент имеет если не определяющее, то одно из определяющих влияний. Была определенная дискуссия. Она закончилась тем, что все же закон был принят», - отметил директор НАБУ.

На вопрос журналист: «Если Порошенко следующего пригласит вас к себе домой, вы согласитесь?»

«Наверное уже нет. Исходя из такой реакции, пожалуй, нет», - добавил директор НАБУ.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

2 августа Президент подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

Количество судей в Высшем антикоррупционном суде составит 39 человек.