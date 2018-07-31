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Количество судей в Высшем антикоррупционном суде составит 39 человек.  

Как сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия, вопрос о согласовании количества судей рассмотрен во вторник, 31 июля.

Согласно части шестой статьи 19 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация Украины по согласованию с Высшим советом правосудия с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в Государственном бюджете Украины на содержание судов и оплату труда судей.

23 июля в Высший совет правосудия поступило обращение председателя Государственной судебной администрации Украины с предложением согласовать количество судей в ВАС – 39 штатных единиц, из которых 12 – должности судей Апелляционной палаты этого суда.

«Учитывая указанное, Высший совет правосудия решил согласовать количество судей в Высшем антикоррупционном суде – 39 штатных единиц, из которых 12 – количество штатных единиц судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда», - говорится в сообщении.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.
ForUm

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