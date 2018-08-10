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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник ввел схему систематического получения неправомерной выгоды за беспрепятственное снятие обременений с объектов движимого и недвижимого имущества.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от местного жителя полторы тысячи долларов. За указанную сумму злоумышленник обещал снять арест с квартиры.

Сотрудники СБУ задержали госисполнителя согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте после получения всей суммы взятки. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других возможных лиц, причастных к противоправным действиям. Операция по разоблачению незаконной деятельности чиновника проводилась совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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