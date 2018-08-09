Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководителю администрации президента РФ Антону Вайну с просьбой срочно доложить Владимиру Путину о состоянии украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook

«Обратилась также к руководителю администрации президента РФ Антону Вайну с просьбой срочно доложить президенту Российской Федерации о состоянии Олега Сенцова для организации перемещения больного самым безопасным для него способом, в частности самолетом санавиации и своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи», – написал она.

Также, Денисова отметила, что при существующих обстоятельствах попросила способствовать ускорению рассмотрения ходатайства о помиловании Сенцова компетентными государственными органами РФ.

«Одновременно прошу и рассмотреть возможность обмена гражданина Украины Олега Сенцова на гражданина Российской Федерации Алексея Седикова», – подчеркнула омбудсмен.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову организовать перевод украинского политзаключенного Олега Сенцова в московскую больницу и ускорить процесс его помилования или обмена.