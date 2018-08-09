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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову организовать перевод украинского политзаключенного Олега Сенцова в московскую больницу и ускорить процесс его помилования или обмена.

«Поговорила с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой о возможных путях разрешения ситуации с состоянием здоровья Олега Сенцова. Речь шла и о возможном обмене Алексея Седикова на Олега Сенцова. Татьяна Москалькова сказала, что есть юридические нюансы - Россия считает Олега Сенцова гражданином Российской Федерации, поэтому обмен гражданина России на гражданина России невозможен. На мое замечание, что есть документальное подтверждение со стороны РФ, Олег - гражданин Украины, и он по всем документам прибыл отбывать наказание в Лабытнанги, в ИК-8 именно как гражданин Украины, началась так сказать «старая песня» ... все крымчане, которые не отказались от гражданства РФ, автоматически приобретают российского гражданство», – написала она на своей странице в Facebook.

Денисова подчеркнула, что ситуация требует быстрого реагирования. «От пребывания в городской больнице Лабытнанги Олег отказался. Но там и нет специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания. Выход из голодания значительно опаснее, чем сам процесс голодания, и любая ошибка может стать роковой. Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии», – сообщила омбудсмен.

«Поэтому я попросила Татьяну Москалькова, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию. Я сказала ей, что поездом/этапом он точно не доедет, необходим самолет санитарной авиации. Нужно спасти человеку жизнь», – подчеркнула она.

Денисова также сообщила, что обращение матери Сенцова уже передали в Спецкомиссию по помилованию. «И я попросила уполномоченного РФ ускорить это дело о помиловании или обмене, учитывая критическую ситуацию», – подытожила омбудсмен.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. 

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.
ForUm

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