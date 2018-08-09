После подтверждения абитуриентами зачисления на бюджетную форму обучения в украинских вузах осталось еще 7 тысяч свободных бюджетных мест, на которые, в первую очередь, будут переведены абитуриенты, которые имеют льготы.

Об этом заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров во время пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

Он сообщил, что до 18 августа в вузах продлится перевод поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) с контракта на бюджет.

По его словам, речь идет о более 7 тысячах бюджетных мест, на которые абитуриенты получили рекомендации к зачислению, однако не подтвердили желание там учиться. Шаров подчеркнул, что речь идет о переводе поступающих, имеющих предусмотренные законом льготы.

«Первая из этих категорий - это дети погибших защитников Украины. Все они должны быть переведены на бюджет. В прошлом году мы не имели никаких проблем с переводом таких поступающих. На остальные места имеют возможность быть переведены абитуриенты, которые относятся к другим льготным категориям. В первую очередь и наиболее массовая категория - лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, далее участники боевых действий и их дети, внутренне перемещенные лица», - пояснил Шаров.

Он также добавил, что далее при наличии мест перевести могут поступающих на специальности, которым предоставляется особая поддержка. Речь идет о подтягивании списков очередников по широкому конкурсу.

Шаров отметил, что когда процесс перевода льготников на бюджет завершится, то ожидается определенная миграция «бюджета» между вузами. Ведь, например, лица с инвалидностью и другие льготники предпочитают учебу ближе к месту проживания. Также он рассказал, что сегодня объявят списки рекомендованных к зачислению для обучения на младшего специалиста. А уже в понедельник, 13 августа, будут известны результаты широкого конкурса магистратуры (специальности «Право» и «Международное право»).

Напомним, 58 тыс. 875 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления) получили рекомендации на бюджет.