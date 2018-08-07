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Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который был незаконно приговорен в РФ к 20 годам заключения, удовлетворительное, сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу.

«Осужденный Сенцов О.Г. находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов ГБУЗ «Лабытнангская городская больница». Ежедневно Сенцов О.Г. осматривается медицинскими работниками, проводятся клинико-лабораторные и инструментальные исследования. Ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с целью контроля проводимых лечебно-диагностических мероприятий 27 июля проведен консилиум врачей-специалистов ГБУЗ «Лабытнангская городская больница».

«6 августа проведено очередное лабораторное обследование осужденного. По результатам осмотра и обследования ухудшения состояния здоровья и лабораторных показателей не установлено. Фактов отказа Сенцова О.Г. от поддерживающей терапии и медицинской помощи не зарегистрировано. Состояние здоровья Сенцова О.Г. оценивается как удовлетворительное», – сказано в сообщении. 

Ранее адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.
ForUm

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