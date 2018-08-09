Бывший руководитель избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советник экс-президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт получил от украинских политиков 31 млн долларов за предоставление политических консультаций в 2012 году. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание The Washington Post.

Эксперт по финансовой отчетности ФБР Морган Магионос засвидетельствовал, что через зарубежные счета Манафорта в пятилетний период (2010-2014 годы) прошло более 60 млн долларов, из которых 15 млн долларов было потрачено на дома, одежду и тому подобное.

Сторона обвинения отстаивает позицию, что Манафорт не платил налоги со всех финансовых доходов, которые он получал в Украине между 2010 и 2014 годами.

Представитель налоговой службы Майкл Уэлш на суде дал показания, что Манафорт в этот пятилетний период не зарегистрировал прибыль в размере 16,4 млн долларов.

Уэлш отметил, что в налоговых декларациях Манафорт не указал счета в иностранных банках. По словам представителя налоговой службы, Манафорт получил около 15,5 млн долларов в Украине, которые непосредственно выплатил продавцам недвижимости и о которых не отчитался, и из которых не заплатил налоги.

Эти средства никогда не были зафиксированы в персональных и бизнес-счетах Манафорта на территории США.

В то же время, как показал эксперт по финансовой отчетности ФБР, 2012 год стал для Манфорта наиболее прибыльным, так как он получил более 31 млн долларов от украинских политиков и сохранил из этих средств более 27 млн долларов.

В 2012 году Манафорт больше тратил, в том числе более 9,2 млн долларов он потратил в основном на недвижимость.

Магионос сообщил, что в период 2010-2014 годов средства размещались на 31 счете в иностранных банках, которые принадлежали Манафорту, его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу и киевском партнеру Константину Килимнику.

Напомним, следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинскими Партией регионов и «Оппозиционным блоком».

По данным СМИ, документы доказательной базы против политтехнолога свидетельствуют, что Манафорт сотрудничал в 2014 году с мэром Киева Виталием Кличко.

Бывший деловой партнер Манафорта Рик Гейтс заявил в суде о том, что одним из клиентов Манафорта был украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

Гейтс также заявил, что компания Манафорта помогала Президенту Украины Петру Порошенко в 2014 году.

В свою очередь в АП опровергли эту информацию.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.