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Украинского политзаключенного Святослава Клыха вернули в колонию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. 

«Поговорила с мамой Святослава Клых - Тамарой. Она рассказала, что наконец говорила с сыном по телефону - Станислав сейчас уже в колонии. Тамара неоднократно просила об этом разговоре, но ей постоянно отказывали», – отметила она.

По словам Денисовой, Клых рассказал, что в психиатрической больнице его «накачали» психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем.

«По словам Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего после травмы. Говорит, что очень трудно, каждый месяц она отправляет с пенсии деньги Станиславу. 26 июля Правительство приняло постановление о выделении 100 000 гривен семьям политзаключенных. Рассказала Тамаре, что надо написать заявление и какие документы оформить», – сообщила омбудсмен.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

8 июня Клых объявил голодовку по примеру Олега Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у Клыха серьезные проблемы с почками и сердцем.

29 июня мать Клыха сообщила, что его эпатировали из колонии в психиатрическую больницу. 
ForUm

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