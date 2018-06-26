Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в очередной раз обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой относительно обследования врачами украинского политзаключенного Станислава Клыха, который находится в критическом состоянии, сообщает пресс-служба Денисовой.

Денисова в обращении отметила, что 21 мая направила письмо к омбудсмену РФ с просьбой оказать содействие медицинскому обследованию и личному посещению ею Клыха, а также помочь его освобождению.

«На данный момент ответы на указанные письма не получены. С октября 2017 года не происходят встречи Станислава Клых с его родителями. Согласно имеющейся информации, с 8 июня 2018 года Станислав Клих объявил голодовку и сейчас состояние его здоровья находится в критическом состоянии. По сообщениям матери, у Станислава Клыха серьезные проблемы с почками и сердцем», - говорится в сообщении.

Денисова настойчиво просит Москалькову способствовать проведению независимого медицинского обследования Станислава Клих украинскими или международными врачами. А также сообщить ей о результатах проверки с предоставлением соответствующего медицинского заключения. Кроме того, обеспечить в ближайшее время личную встречу с Клыхом.

«Также в который раз прошу вас содействовать срочном освобождению Станислава Клиха по гуманитарным основаниям», - отмечает Денисова.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

8 июня Клых объявил голодовку по примеру Олега Сенцова.