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Украинского политзаключенного Кремля Станислава Клыха эпатировали из колонии в психиатрическую больницу. Об этом заявила его мать Тамара Ивановна, сообщает «Прямой».

Она рассказала, что во время последней встречи с Клыхом адвокат заметил значительное ухудшение его здоровья.

Последний раз Станислав разговаривал со своей мамой 7 июня. Тогда он сообщил о состоянии своего здоровья и сказал, что объявляет голодовку.

«На сегодня я заказала разговор с ним, но он не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу», - заявила Тамара Клых.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

8 июня Клых объявил голодовку по примеру Олега Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у Клыха серьезные проблемы с почками и сердцем.
ForUm

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