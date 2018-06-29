Украинского политзаключенного Кремля Станислава Клыха эпатировали из колонии в психиатрическую больницу. Об этом заявила его мать Тамара Ивановна, сообщает «Прямой».

Она рассказала, что во время последней встречи с Клыхом адвокат заметил значительное ухудшение его здоровья.

Последний раз Станислав разговаривал со своей мамой 7 июня. Тогда он сообщил о состоянии своего здоровья и сказал, что объявляет голодовку.

«На сегодня я заказала разговор с ним, но он не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу», - заявила Тамара Клых.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

8 июня Клых объявил голодовку по примеру Олега Сенцова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у Клыха серьезные проблемы с почками и сердцем.