Мать незаконно осужденного в Российской Федерации Станислава Клыха заявила, что ее сын объявил голодовку. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко.

«Мама Стаса Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом, и сын заявил, что тоже объявляет голодовку», - написала она в Facebook.

26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков. Позже Кольченко прекратил голодовку.

Кроме того, в аннексированном Крыму продолжает объявленное в марте голодание украинский активист Владимир Балух. Его общественным защитником является архиепископ Климент, именно он убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает «балансирование на нулевой отметке».