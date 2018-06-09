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Мать незаконно осужденного в Российской Федерации Станислава Клыха заявила, что ее сын объявил голодовку. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко. 

«Мама Стаса Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом, и сын заявил, что тоже объявляет голодовку», - написала она в Facebook. 

26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков. Позже Кольченко прекратил голодовку.

Кроме того, в аннексированном Крыму продолжает объявленное в марте голодание украинский активист Владимир Балух. Его общественным защитником является архиепископ Климент, именно он убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает «балансирование на нулевой отметке».

 
ForUm

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