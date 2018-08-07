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На одной из станций киевского метрополитена 5 августа вечером женщина, которая просила милостыню, пыталась откусить коту лапу. Соответствующую запись опубликовал в YouTube блогер Ромчик Уличный Принц.

Толпа людей пыталась освободить котенка. Событие прокомментировала и сама женщина, у которой была кровь на лице, сообщает УНИАН.

Инцидент прокомментировали в Facebook пользователи. «Мы все ехали из разных мест. Александра приехала первой и по стечению обстоятельств начала отбирать животных сама. Мимо проходили девушки Яся и Настя и помогли ей», - пишет Михаил Корнейчук.

По его словам, двух котят забрали, но одного женщина не отпускала, зажав его лапу в зубах. «Она была готова откусить ему лапу. Люди несколько минут не могли разжать ей зубы. А бабку интересовало, кто заплатит за разбитую корзину», - рассказал очевидец.

Пострадавшего кота Логана сразу повезли к ветеринарам. «У него ушиб правого локтевого сустава. Еще миллиметр - и она перегрызла бы нерв, и он остался бы инвалидом», - добавили зоозащитники.
ForUm

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