Сегодня, 7 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с оперативными сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили «на горячем» одного из судей Хозяйственного суда Ивано-Франковской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Лицо задержано сразу после получения от местного жителя 3000 евро - части от оговоренной суммы.

По данным следствия, общая сумма полученной служителем Фемиды неправомерной выгоды составляет 5000 евро. Судья взял эти средства в обмен на обещание не менять арбитражного управляющего в хозяйственном деле о банкротстве предприятия, находящегося у него на рассмотрении.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»), проводятся следственные (розыскные) действия и обыски по месту работы и жительства судьи.