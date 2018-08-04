Тот факт, что во время встречи Трамп–Путин об Украине речь вообще не шла, свидетельствует о том, что с 2014 года украинская дипломатия стала не просто более слабой и менее профессиональной, она всё усложняет, нисколько не облегчая путь Украины к миру. Об этом в своей статье пишет народный депутат Украины, представитель «Украинского выбора – Права народа» в «Оппозиционном блоке» Василий Нимченко.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на внешней политике и отстаивать интересы страны, МИД Украины умеет только громкие заявления делать, утверждает народный избранник.

«А вот работать на результат — нет. Итог 20-минутной встречи в Брюсселе Петра Порошенко и Дональда Трампа это лишь подтверждает. МИД Украины не сделал все от него зависящее, чтобы эта встреча стала продуктивной. Ни глава внешнеполитического ведомства Климкин, ни посол Украины в США Чалый оказались не в помощь. А ведь можно было попытаться совершить «марш-бросок», чтобы Трамп проникся интересами Украины и отстаивал их на встрече с Путиным», — подчеркнул Нимченко.

По его мнению, с 2014 года украинская дипломатия стала более слабой и менее профессиональной.

«Вместо выполнения Минских соглашений Киев с 2015 года начал ратовать за реализацию Будапештского меморандума, при этом не обращаясь официально к его гарантам, в первую очередь к США. А вот президент РФ взял и отметил на пресс-конференции, что лично обратился к Трампу, дабы тот подтолкнул Киев к выполнению именно «Минска», — обратил внимание нардеп.

Учитывая то, что об ОРДЛО вообще не упоминали на встрече лидеров США и России, проблема конфликта на Донбассе остается исключительно проблемой Украины, считает Нимченко.

«Причем проблемой все более острой — в случае продолжения АТО (теперь уже ООС) сецессия по ту сторону линии разграничения может стать реальностью. После санкционированной Киевом незаконной блокады региона, после того, как жителей Донбасса, по сути, лишили права на социальную защиту, после нарушения их основоположных прав и свобод, в том числе гарантированного Конституцией Украины права на управление государственными делами непосредственно или через своих представителей, угроза сецессии действительно становится все более реальной», — подчеркнул народный депутат.

По словам Нимченко, регион уже и так полностью выведен из экономического поля Украины, вплоть до смены денежных знаков.

«Но вместо того, чтобы направить все усилия на урегулирование конфликта, чтобы вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс, власть продолжает проводить в отношении региона все ту же политику, направленную не на объединение, а на раскол страны. И внешнеполитическое ведомство эту политику послушно претворяет в жизнь: не сделано ничего, чтобы был реализован международно-правовой акт, утвержденный Совбезом ООН, — «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». «Минск» не выполняется — мир в стране не становится ближе. А вот угроза раскола все сильнее», — предостерегает Василий Нимченко.