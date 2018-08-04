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Президент Сербии Александар Вучич провел заседание Совета национальной безопасности Сербии из-за угрозы обострения ситуации в отношениях с Косово. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Novosti.rs.

Речь идет о севере Косово, где проживают преимущественно сербы. Накануне была озвучена информация о возможном наступлении сил безопасности Косово на север.

В то же время вчера, 3 августа, состоялось заседание Совбеза Косово, на котором обсудили информацию о якобы намерениях сербов на севере в одностороннем порядке объявить автономию.

На данный момент известно, что международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово (KFOR), приведены в состояние повышенной боеготовности.

Возможное объявление сербами автономии на севере Косово связывают с отказом косовских властей выполнять обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов.
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