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28 июля в ходе мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили видео, на котором группа несовершеннолетних девушек издевается над знакомой девушкой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской облати.

Сведения о событии полицейские сразу внесли в журнал единого учета и начали проверку.

Было установлено, что инцидент произошел 27 июля на территории Малиновского района Одессы. Полицейские установили место, где происходило правонарушение, и всех фигурантов правонарушения.

Установлено, что участники события – знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города. Также установлено, что причиной конфликта между девушками стал парень, который ранее встречался с одной из нападающих, а затем, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей. Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней оскорбленная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку.

Родители всех правонарушительниц привлечены к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Учитывая, что на видео усматриваются знаки уголовного преступления, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
ForUm

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