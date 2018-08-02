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Сегодня, 2 августа, в 10:38 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Червоный Хутор в автомобиль «Тойота», который стоял на обочине дороги, на большой скорости столкнулся грузовик. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В результате столкновения никто не пострадал. Водитель грузового автомобиля с места происшествия скрылся.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Напомним, автомобиль лидеров одесской организации «Народного руху України» Михаила Кузаконя и Григория Козьмы протаранил грузовик ГАЗ.
ForUm

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